Eliezer rebate críticas após batismo evangélico: 'Deixa que falem'

Eliezer, 35, rebateu críticas após se batizar na igreja evangélica. O influenciador publicou fotos do batismo ao lado da noiva, Viih Tube, 24, nas redes sociais ontem e foi acusado de se converter "por engajamento".

O que aconteceu

Eliezer e Viih Tube se batizaram na igreja evangélica ontem. O casal compartilhou nas redes sociais o vídeo do momento em que passaram pelo batismo religioso. Lado a lado, Viih e Eliezer foram imersos juntos na água. Os dois saíram emocionados e a influenciadora chorou após o ato.

Durante repercussão das imagens, eles foram acusados de se converter por engajamento. "Crente é hype porque tem muita grana envolvida por trás e político também", escreveu uma seguidora em uma das publicações de Eliezer.

Nos stories, o influenciador rebateu as críticas. Eliezer abriu uma caixinha de perguntas e um fã disse que ficou "bem triste" com as pessoas falando que eles "só queriam engajamento". Eliezer respondeu que não era para os fãs ficarem tristes.