'Ele é a razão', Zoe Saldaña dedica vitória no Bafta para sobrinho trans

Zoe Saldaña, 46, venceu o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Bafta 2025, ao qual dedicou para seu sobrinho transgênero.

O que aconteceu

A atriz de "Emilia Pérez" foi uma das premiadas na tarde deste domingo (16), no evento que aconteceu no no Royal Festival Hall, em Londres. Na categoria ainda concorriam Selena Gomez, Ariana Grande, Felicity Jones, Jamie Lee Curtis e Isabella Rossellini.

Após receber o prêmio, a atriz dedicou a vitória a Eli, seu sobrinho trans. A homenagem aconteceu durante a coletiva de impresa na sala dos vencedores, visto que Zoe não teve tempo de mencionar seu parente no discurso da cerimônia.

Zoe Saldaña garantiu que seu sobrinho merece não apenas esse, mas todos os prêmios que ela recebeu nesta temporada. "Estou dedicando todos esses prêmios e o filme 'Emilia Pérez' ao meu sobrinho, Eli. Ele é a razão — eles [a comunidade trans] são a razão — pela qual me inscrevi para fazer este filme em primeiro lugar", afirmou.

A atriz ainda demonstrou seu apoio à comunidade trans: "Então, como a orgulhosa tia de uma vida trans, sempre estarei ao lado da minha comunidade de pessoas trans".

No palco da cerimônia, Zoe mencionou Karla Sofía Gascón ao realizar seus agradecimentos. "Quero agradecer ao meu maravilhoso elenco, Karla, Selena, Adriana… Filmes devem mudar corações e desafiar mentes. E espero que 'Emilia Pérez' tenha feito algo assim, por favor, porque vozes precisam ser ouvidas".

Além de melhor atriz coadjuvante, "Emilia Pérez" também levou o prêmio de melhor filme de língua não inglesa. Esta era a única categoria que o Brasil concorria, com "Ainda Estou Aqui".