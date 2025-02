Diego Hypolito é taxado de hipócrita no BBB 25: 'Prometeu, mas não cumpriu'

Mateus, 28, escolheu Diego Hypolito, 38, como a pessoa mais hipócrita do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O arquiteto teve que selecionar um dos brothers para atribuir esse rótulo e optou pelo ginasta. "Hipócrita é uma palavra forte à beça, não sei se eu daria exatamente esse adjetivo pra ele, mas já passamos por algumas situações [do tipo] com ele [no confinamento]", declarou o rapaz no Confessionário, durante mais uma etapa de seu Castigo do Monstro.

Mateus lembrou também que Diego nem sempre cumpre as promessas que faz para os colegas. "O Diego já fez algumas hipocrisias aqui, né? Prometeu algumas coisas e depois não cumpriu..."

O irmão de Daniele Hypolito, por sua vez, pareceu incomodado com o rótulo que recebeu do arquiteto. "O que é uma pessoa hipócrita?", questionou ele aos colegas, assim que viu a resposta de Mateus sobre ele ser exibida para toda a casa.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas