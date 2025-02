David Tennant chama Donald Trump de vilão em abertura do Bafta 2025

David Tennant, apresentador do Bafta 2025, criticou Donald Trump, presidente dos EUA, durante o discurso de abertura na cerimônia deste domingo (16).

O que aconteceu

Tennant falou de Trump em seu monólogo, descrevendo "O Brutalista" como "um filme sobre arquitetura incrível. Na verdade, é a arquitetura mais ousada no cinema este ano, além do cabelo de Donald Trump em 'O Aprendiz'."

Ele continuou, "Donald Trump, ele diz que não viu 'O Aprendiz' porque é para pessoas de 15 anos [referindo-se à classificação de filmes do Reino Unido]. Não está na Nickelodeon [canal infantil]. Donald Trump. Estou preocupado. Eu disse o nome dele três vezes. É como 'Beetlejuice' — eu o convoquei. E falando em vilões?". Tennant então mencionou "Nosferatu" e Hugh Grant em "O Herege".

Tennant também descreveu "Conclave" como "apresentando a disputa nos bastidores para escolher um novo pontífice, uma espécie de 'Pop Idol'"."'Conclave' foi incrível. Cem pessoas tentando decidir entre um candidato conservador ou progressista, diversidade ou tradição. É como escolher o próximo James Bond."

A estrela de "Doctor Who", que também apresentou a cerimônia do ano passado, abriu com uma apresentação do hit dos Proclaimers "I'm Gonna Be (500 Miles)", reunindo membros da plateia — incluindo James McAvoy, Anna Kendrick e Colman Domingo.