Votação em grupo: como o 5º Paredão do BBB 25 será formado

Na noite de domingo (16), os brothers do BBB 25 (Globo) votarão para a formação do quinto Paredão da edição, que será triplo. Saiba como funcionará a dinâmica.

Como será a formação do quinto Paredão

Imunidade. Além da Líder Eva, uma pessoa será imunizada pelo Anjo Renata.

Emparedados. O Líder vai emparedar uma pessoa e Diego Hypolito já está emparedado pela dinâmica da Prova do Líder.

Votação em grupo. "Na hora da votação da casa, a gente vai pedir para eles se dividirem em dois grupos, mas o voto vai ser individual. Cada pessoa vai votar em uma pessoa do seu grupo. A pessoa mais votada do grupo 1 e a mais votada do grupo 2 vão para o Paredão", explicou Tadeu.

Bate e Volta. Três pessoas jogam (todos, menos o indicado do Líder) e uma se salva.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas