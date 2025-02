BBB: Thamiris e Vitória brigam pré-Paredão: 'Não dá pra jogar sem pensar'

Thamiris e Vitória Strada tiveram um atrito enquanto conversavam sobre votos no próximo Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A trancista se exaltou com a colega do Quarto Nordeste. "Com esse gesto, você vai dar um tiro no pé. Não dá para jogar sem pensar", disparou. "Mas eu não estou jogando sem pensar", rebate Vitória.

A irmã de Camilla reforça seu ponto de vista. "O que você está fazendo é jogar sem pensar", diz.

Amiga, se isso fosse jogar sem pensar, a gente não estaria cogitando isso como uma opção , responde a atriz.

Eu estou calma, Vitória. Só que é um dia estressante pra mim também. E falar a mesma coisa o tempo todo também chato pra caralh* , reclama Thamiris.

Vitória diz que só começaram a falar sobre o assunto naquele momento. "A gente está falando isso o dia inteiro. A gente falou isso o dia inteiro e de forma cortada. A Camilla também tem chance de ir para o Paredão hoje. Isso que vocês precisam entender. Se for 'gelatina ou pudim', eles puxam a minha irmã também. Pode puxar você (Vitória), mas também puxa minha irmã. Hoje eu também estou estressadíssima", justificou.

Mas eu não falei que você não tem o direito de estar estressada , pontua Vitória.