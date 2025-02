BBB 25 teve as semanas mais caóticas desde a estreia; veja o que aconteceu

O BBB 25 (Globo) começou sem grandes acontecimentos. No entanto, apesar de um elenco que, muitas vezes, se mostra com medo de comprometimento e evita conflitos, as duas últimas semanas contaram com intriga entre Diogo e Aline, participantes no Tá Com Nada, Quarto Secreto, treta protagonizada por Gracyanne Barbosa, Castigo do Monstro "raiz" e Prova de Resistência. Confira:

Contragolpe

No início da formação do 3º Paredão, Aline e Vinícius, Anjos da semana, imunizaram Joselma e Guilherme. "Não podemos fugir da responsabilidade de escolher. Nesse momento, fica muito claro quem são as prioridades. [Por isso] escolhemos eles", justificou Aline.

BBB 25: Gracyanne, Giovanna, Diogo Almeida e Vilma tiveram que decidir em consenso o contragolpe Imagem: Reprodução/Globoplay

Diogo e sua mãe, Vilma, foram os mais votados da casa, junto com Gracyanne e Giovanna. Os quatro precisaram decidir, em consenso, uma dupla para contragolpear e colocar no Paredão. Diogo e Vilma sugeriram Camila e Thamiris, mas Gracyanne e Giovanna negaram. Elas citaram Vitória e Mateus, mas Diogo rebateu que eles já haviam voltado de um Paredão.

Giovanna apontou, então, que eles tinham apenas duas opções: Aline e Vinícius ou os gêmeos João Pedro e João Gabriel. "Nos Joãos eu não voto. Temos uma ótima relação", afirmou Diogo. Com isso, Aline e Vinícius foram para o Paredão.

Foi traição?

BBB 25: Aline acusa Diogo de preferir que ela saísse do reality show Imagem: Reprodução/Globoplay

No dia seguinte à formação do Paredão, Aline e Diogo tiveram uma "DR". Aline apontou que se sentiu traída, e Diogo afirmou que a decisão não dependia apenas dele.

Aline: "Quando você coloca alguém no Paredão, você quer que a pessoa saia. Quando você coloca eu e o Vinícius, você prefere que eu e Vinícius saia do que Vitória e Mateus. Quando a gente começou a criar um certo vínculo, eu comecei a priorizar isso. (...) Quando você diz que não achou legal votar em Vitória e Mateus porque eles já estavam vindo de uma sequência de votação, eu entendo que você não defendeu a tese de que a gente estava se aproximando e tendo uma relação legal".

Diogo: "Você está falando como se eu tivesse decidido. Foi um acordo com pouquíssimo tempo. Vocês não eram a minha prioridade, eu não colocaria [vocês no Paredão]. Eu não estava me sentindo bem. (...) Pra mim, não foi fácil. Eu não queria que vocês saíssem".

Aline: "Eu entendi que você colocou Mateus e Vitória como prioridade em relação a mim e Vinícius. Eu tinha colocado você na frente de duas duplas...".

Diogo: "Só que você não salvou a gente do Paredão, e a gente estava na mira".

Vilma X Giovanna

BBB 25: Vilma se irrita com sister após ser acusada de mentir Imagem: Reprodução/Globoplay

Vilma tentou justificar a escolha do Contragolpe para Aline, mas levou uma invertida da dupla de Gracyanne Barbosa. As duas discutiram, e Giovanna acusou Vilma de mentir.

Giovanna: "Tinha a opção de proteger de imediato a Aline e o Vinícius. Vocês protegeram primeiro os Joãos. Vocês podiam ter tido a opção de proteger eles [Aline e Vinícius], e vocês escolheram proteger primeiro os Joãos. (...) Então não finge que você não votou nelas. Quem foi a primeira pessoa que vocês citaram dentro do confessionário?".

Vilma: "Porque ele [Tadeu Schmidt] estava pedindo pra puxar [alguém]. Eu não votei nela agora".

Giovanna: "Não precisa disso, de querer ser 'de bem' com todo mundo. É mentira (...). Você quer se fazer de boa moça. Mentira! Está mentindo na cara dura".

Vilma: "Lindo você me chamar de mentirosa. Você que é a cobra que fica espalhando confusão!".

Sincerão

BBB 25: Aline 'descarta' Diogo em Sincerão Imagem: Reprodução/Globoplay

Diogo foi alvo de Aline e outros brothers no 3º Sincerão por sua atitude. A baiana "descartou" o brother por não tê-la defendido do Paredão. "Eu notei algumas inconsistências em atitudes dele. Ele disse que torcia muito por nós e numa oportunidade que ele teve de defender minha permanência na casa e não o fez", justificou.

Reconciliação

BBB 25: Aline conversa com Diogo à beira da piscina Imagem: Reprodução/Globoplay

Após os atritos, Diogo e Aline voltaram a conversar, e o brother pediu desculpas novamente. O ator beijou a mão da sister, que perguntou: "Quer continuar dando uns beijinhos, né?". Diogo negou: "Vou esperar você me beijar".

Quarto Secreto

BBB 25: Gracyanne assiste a casa diretamente do Quarto Secreto Imagem: Reprodução/Globoplay

Na 3ª noite de eliminação, Giovanna saiu e sua dupla, Gracyanne Barbosa, foi para o Quarto Secreto. A musa fitness ficou escondida no cômodo enquanto tinha acesso às câmeras, com áudio, de tudo o que acontecia na casa.

Volta do Paredão Falso e punição

BBB 25: João se mexe e abraça Gracyanne Barbosa Imagem: Reprodução/Globoplay

Gracyanne voltou para a casa após um dia e meio escondida enquanto os participantes estavam "congelados" na dinâmica freeze - ou seja, não podiam se mexer. No entanto, João Pedro correu para abraçar a sister e, com isso, cometeu uma infração grave, deixando toda a casa, exceto Gracyanne, no Tá Com Nada.

Joselma abalada

BBB 25 - Diego consola Joselma após crise de choro Imagem: Reprodução/Globoplay

Após o anúncio do Tá Com Nada, Joselma caiu no choro e falou em desistir. Ela disse que a dinâmica a fez lembrar da época em que passou fome e foi consolada por Diego.

Joselma: "Não vou aguentar! Eu vou embora para minha casa. Eu não faço questão de muito, Deus já me abençoou. Mas questão de comida me afeta demais. Eu não vou ficar aqui, não vou mais me humilhar por uma migalha. Dinheiro não vai trazer minha paz".

Quarto fechado

BBB 25: Dummies fecham quarto Anos 50 Imagem: Reprodução/Globoplay

Camilla e Thamiris participaram da dinâmica Pegar ou Guardar e deveriam escolher entre pegar R$ 35 mil cada e fechar um dos quartos ou guardar R$ 70 mil para o prêmio final. As irmãs escolheram fechar o quarto Anos 50.

Tadeu, então, avisou aos participantes que teriam um minuto e meio para tirar o que quisessem do cômodo. Enquanto os brothers que dormiam no quarto correram para pegar suas malas e itens pessoais, os dummies entraram na casa. Após o tempo acabar, com muitos pertences ainda no chão, os dummies trancaram o quarto. Uma placa com o nome "interditado" foi colocada nele.

Treta!

BBB 25: Gracyanne e Diogo discutiram horas após ela voltar do Quarto Secreto Imagem: Reprodução/Globoplay

De volta do Quarto Secreto, Gracyanne tornou a criticar a atitude de Diogo no Contragolpe, e perdeu a paciência quando ele tentou se justificar mais uma vez. A musa fitness deu as costas para o brother, que foi atrás dela, e os dois discutiram.

Gracyanne: "Você está justificando uma coisa que não tem justificativa. Então tchau! Não precisa".

Diogo: "Eu não vou justificar pra você! Eu conversei com a Aline e pedi desculpas".

Gracyanne: "Tudo bem! Se ela te desculpar ou não, pra mim, como mulher, continuo achando uma atitude de merd*. Porque a minha régua para homem está aqui [alta]".

Diogo: "A minha também".

Gracyanne: "Você acha que a sua atitude foi maneira?".

Diogo: "Não vou te responder. Eu já conversei com a Aline".

Gracyanne: "Você não tem resposta! Responde agora: foi maneira? Não tem resposta, né, Diogo?".

Diogo: "Você não merece que eu responda! Eu já conversei com a Aline, pedi desculpas e não te devo satisfação. Você acha que voltou e é a dona da verdade?".

Gracyanne: "De forma alguma. Só fiz uma pergunta".

Vilma: "Tá parecendo! Você nunca errou, Gracyanne?".

Gracyanne: "O Diogo não precisa da senhora".

Castigo do Monstro

BBB 25: Eva recebeu de Mateus o Castigo do Monstro Imagem: Reprodução/Gshow

No último final de semana, Eva foi colocada no Castigo do Monstro por Mateus e cumpriu um dos castigos mais exigentes do reality show. Ela teve que ficar vestida de cadeado o tempo todo. Sempre que a música tocava, ela precisava se trancar dentro de um compartimento e só tinha liberação de sair quando encontrasse a chave correta. Eram 1.395 possibilidades.

A cearense chegou a ficar mais de oito horas tentando achar a chave certa. Ela caiu no choro, pediu para usar o banheiro e a produção deixou que ela tivesse uma "pausa" da dinâmica.

Bronca

BBB 25: Tadeu perde paciência com sisters no Sincerão Imagem: Reprodução/Globoplay

No Sincerão da última terça (11), Vitória Strada foi a primeira sister a participar e enquanto ela justificava porque colocou Vilma em "ninguém vai lembrar", Tadeu Schmidt a interrompeu. O apresentador apontou que Vitória estava citando questões pessoais, quando a pergunta era quem era apagado no jogo.

Na vez de Aline jogar, a policial se enrolou e demorou a escolher. Tadeu a pressionou. "Não é difícil, Aline."

O apresentador também a interrompeu quando ela escolheu João Pedro como pessoa que sairia com rejeição, mas justificou que não era "bem isso". "Desculpa, Aline, se você não acha, você vai fazer outra escolha. Você precisa escolher a pessoa que você acha que vai sair com maior rejeição.".

Barrada no Baile

BBB 25: Daniele monta quebra-cabeça no 'Barrados no Baile' Imagem: Reprodução/Globoplay

Daniele Hypólito foi barrada de participar da Festa do Líder João Gabriel, que aconteceu nesta semana. Ela foi levada para um espaço onde não tem acesso à festa nem aos outros confinados. No local, a ginasta tem apenas pão, água e um banheiro à disposição.

A atleta ainda recebeu um desafio. Ela tinha que montar um quebra-cabeça de 300 peças. Caso concluísse a tarefa a tempo, poderia participar da festa. Se optasse por ignorar o desafio, retornaria à casa apenas após o fim da festa do líder - que foi o que aconteceu.

Infração de regra

BBB 25: Gêmeos são eliminados da 5ª Prova do Líder Imagem: Reprodução/Globoplay

Na última quinta (13), João Gabriel, João Pedro e Renata foram desclassificados da Prova do Líder antes mesmo da dinâmica começar. Após as instruções serem apresentadas, os gêmeos correram para usar o banheiro antes da prova, o que é proibido. Renata também ficou de fora porque pingou um colírio em seus olhos antes da disputa.

Resistência

BBB 25 - Eva chora após Thamiris ser eliminada da Prova do Líder Imagem: Reprodução/Globoplay

A Prova do Líder foi de resistência, e Eva venceu a competição. Ela aguentou mais de 12 horas. A vitória veio após Thamiris, que disputava com a sister, soltar o botão da prova. Ela já havia demonstrado cansaço.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas