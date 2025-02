BBB 25: Sister alfineta Vitória Strada em papo com João Gabriel: 'Boba'

Thamiris, 33, fez um comentário ácido a respeito da personalidade de Vitória Strada, 28, em conversa com João Gabriel, 22, no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

Tudo começou quando o irmão de João Pedro, 22, questionou a idade da atriz de novelas. "Eu não dou mais de 30 para a Eva [que tem 31], não. A Vitória tem quantos?", comparou ele.

Thamiris, por sua vez, acredita que o comportamento de Vitória na casa evidencia sua idade - e imaturidade - mais que qualquer outra coisa. "A Vitória dá para ver que é mais nova pelo comportamento. A Vitória tem 28", esclareceu.

A irmã de Camilla entende que a artista tem se mostrado mais ingênua que as demais confinadas. "Você vê que ela é mais boba em algumas coisas. A gente é boba, mas ela é um pouco mais."

