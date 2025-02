BBB 25: no ao vivo, Joselma desabafa sobre Tá Com Nada: 'Jovem fazendo m*'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Após entrarem no Tá Com Nada pela segunda vez, os integrantes do BBB 25 (Globo) repercutem a consequência.

O que aconteceu

Durante o programa ao vivo deste domingo (16), Tadeu Schmidt perguntou se estava tudo bem e instigou os participantes a se revoltarem com os erros cometidos.

Delma, então, demonstra estar perto de arranjar briga pelas irresponsabilidades. "Um bando de vacilão. Tudo novo, vacilando, irresponsável. Eu com 54 anos, Dona Vilma só tem 53, e esse pessoal tudo novo, estudado, inteligente, fazendo merd* aqui", disparou a sogra de Guilherme.