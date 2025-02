BBB 25: Mateus surpreende ao escolher pessoa mais possessiva da casa

Mateus, 28, voltou ao Confessionário do BBB 25 (Globo) na tarde deste domingo (16), para cumprir mais uma rodada de seu Castigo do Monstro.

O que aconteceu

Em mais uma série de perguntas ácidas sobre os colegas de confinamento, ele escolheu Renata, 33, como a pessoa mais possessiva da casa. "No ruim, vai ela, gente! Já não estou com cabeça mais", brincou ele pouco após dar a resposta.

Mateus citou uma certa mania de organização da jovem como traços de sua personalidade, a seu ver, possessiva. "Eu a vi no Quarto Nordeste com a gente, e todos esses TOCs dela com arrumação e tal... Podem ser um traço dessa posse", comentou, sem parecer muito seguro da própria avaliação.

Anteriormente, o arquiteto já havia selecionado Renata como 'a mais chata' do BBB 25. Ele também deu a entender que pretende votar contra ela na formação do Paredão de hoje, como resposta ao fato de tê-lo designado ao Castigo do Monstro.

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas