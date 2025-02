BBB 25: Gracyanne Barbosa revela se participaria de reunião do Tchakabum

Gracyanne Barbosa, 41, falou sobre a possibilidade de participar de uma eventual reunião da banda Tchakabum, que a lançou ao estrelato nos anos 2000.

O que aconteceu

Questionada por Daniele Hypólito, 40, sobre o assunto, a musa fitness confirmou que teria interesse em um projeto do tipo. "Alguns shows sim, até porque sou muito grata a eles. Seria legal relembrar."

Ela acrescentou, entretanto, que não sabia se daria conta de uma turnê completa de apresentações. "Acho que não aguentaria fazer show todo final de semana - e eu digo fisicamente, por questão de joelho e tal - mas, se for em alguns shows, como elas [dançarinas do É o Tchan!] fazem, acho que sim!"

Para Gracyanne, seria apenas uma questão de conciliar sua agenda com a dos demais membros da trupe. "Eu adoro os meninos. Se comportasse com a agenda, eu aceitaria. Foi tão importante."

