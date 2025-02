BBB 25: Dani Hypolito declara guerra a Mateus: Se precisar, não me tem mais

Daniele Hypolito, 40, comprou a briga do irmão, Diego Hypolito, 38, após ele ser taxado de 'hipócrita' por Mateus, 28, no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A ginasta afirmou que, a partir de agora, o arquiteto perdeu completamente seu apoio na casa. "Se o Mateus precisar, ele não me tem mais! Porque ele colocou duas palavras muito pesadas pro meu irmão, sendo que ele tem embates com outras pessoas", esbravejou ela, em conversa com um grupo de confinados.

A revolta da Daniele é tamanha que ela admitiu ter vontade de trocar de dormitório nas dependências do reality. "A minha vontade é de pegar as minhas coisas e voltar para o [quarto] Anos 50."

Mesmo reforçando sua parceria com Mateus, Vitória Strada, 28, viu-se obrigada a dar razão para Dani. "Eu cheguei junto com ele [ao programa] e vou estar junto com ele até o final. Mas falei para o Diego que fiquei surpresa, que ele fosse colocar [o ginasta dessa forma]."

