BBB 25: Dani diz a Mateus que não irá mais defendê-lo: 'Firme no que falo'

Colaboração para Splash, no Rio de Janeiro

Daniele Hypólito chamou Mateus para conversar após desentendimento do arquiteto com Diego no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A antiga dupla de Vitória Strada escolheu o atleta como o mais narcisista e o mais hipócrita da casa durante o Castigo do Monstro.

Em conversa com a ginasta, Mateus diz que se arrependeu e poderia ter dado o adjetivo para Eva ou Renata. "Eu errei ali. Aquilo é uma situação de hipocrisia. Na hora eu estava batendo tanto pino que eu fiquei questionando: 'Caraca, o que é hipocrisia mesmo?'. O que eu tentei fazer foi ser o mais honesto com os adjetivos", justificou. O arquiteto completa, recordando que também apontou Vitória Strada e Camilla como "vaidosa" e "desbocada", respectivamente.

Só que assim, Mateus, eu sou irmã. E foram dois adjetivos pesados. Eu não estou falando dele, estou falado de mim. Di é muito manteiga derretida, eu não. Eu sou mais firme no que eu falo , explicou Dani.

A atleta também explicou que o adjetivo de "narcisista" direcionado a Diego não a incomodou tanto quanto o de "hipócrita". "Você vai me desculpar, eu vou te entender. E eu só estou conversando agora porque o Di pediu. Deixo claro que Vitória precisando de mim, Camilla precisando de mim, Mona (Thamiris) precisando de mim, Gracy precisando de mim, tô lá. Você, nesse momento, não vou porque sou muito firme no que eu falo. A segunda palavra foi o que eu me revoltei mesmo e fiquei muito chateada", disparou Daniele.

Os dois finalizaram o papo com um abraço.