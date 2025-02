BBB 25: Aline questiona Vinícius sobre voto: 'Vai ter que escolher'

Enquanto os outros brothers curtem a festa, Aline e Vinícius conversam sobre a formação do próximo Paredão do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A ex-policial militar especula em quem os rivais vão votar. "Eu acho que se não tiver Maike, eles vão em João Gabriel", comenta.

O brother, por sua vez, diz que não vota nos gêmeos. Aline, então, analisa: "Eles não votam em Gra, pelo menos agora".

Você vai ter que escolher, ou eu vou, ou outra pessoa vai , dispara a baiana.

O produtor de eventos afirma que, nesse caso, irá optar em salvar a antiga dupla.

Eu não vou dizer para você em quem você votar, e nem gostaria que você me dissesse em quem eu tivesse que votar. Vamos ver isso de acordo com a dinâmica, com o que está acontecendo. E se eu precisar salvar você, eu já ter uma ideia do que fazer , reflete Aline, por fim.