Bafta: Reino Unido barra dupla de 'Sing Sing' por serem ex-presidiários

Apesar de indicados ao Bafta 2025 por "Sing Sing", dois dos roteiristas, atores e inspirações do projeto tiveram visto de entrada negado no Reino Unido e não puderam comparecer à cerimônia de premiação.

O que aconteceu

Clarence 'Divine Eye' Maclin e John 'Divine G' Whitfield, roteiristas que inspiram e assinam a trama do drama sobre teatro na prisão, não puderam entrar no Reino Unido. A dupla teve visto de visitante recusado, mesmo entrando em contato direto com o governo britânico.

O motivo da recusa foram os antecedentes criminais da dupla. Na lei britânica, ter sido encarcerado por mais de 12 meses dá base para a justiça recusar uma solicitação de visto.

O filme é moldado pela experiência de detentos e ex-presidiários que buscam reabilitação e propósito no programa de teatro da prisão de segurança máxima Sing-Sing. Divine G, que é interpretado nas telas pelo ator Colman Domingo, serviu 25 anos de pena, e Divine Eye - que se interpreta no filme —, serviu 17 anos de cadeia. Ambos foram soltos em 2012.

Assim, não compareceram à cerimônia, em que 'Sing Sing' teve três indicações. O filme concorre em melhor roteiro adaptado, melhor ator para Colman Domingo, e melhor ator coadjuvante para Clarence 'Divine Eye' Maclin.

Considerado o Oscar britânico, o Bafta acontece neste domingo, 16, com transmissão pelo streaming Max, às 16h (horário de Brasília).