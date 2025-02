Bafta: Diretor de 'Emilia Pérez' honra atriz polêmica em discurso

"Emilia Pérez" ganhou de "Ainda Estou Aqui" na categoria de melhor filme estrangeiro do Bafta 2025, o Oscar britânico, e o diretor aproveitou a ocasião para homenagear a polêmica atriz principal do longa francês.

O que aconteceu

Discursando na ocasião da vitória na categoria de melhor filme estrangeiro, o diretor Jacques Audiard dedicou o prêmio ao elenco. "Acima de tudo, gostaria de agradecer a todos os incríveis artistas que trouxeram o filme à vida e que estão aqui conosco esta noite", falou o cineasta, citando Zoe Saldana, Selena Gomez e outros.

O cineasta fez menção especial a Karla Sofía Gascón, que não compareceu à premiação. Audiard dedicou um beijo à atriz e se disse "profundamente orgulhoso da conquista".

Primeira mulher trans indicada à categoria de melhor atriz do Oscar, Karla Sofía Gascón despertou controvérsias após o ressurgimento de postagens polêmicas. Foram encontrados, no perfil da atriz no X (antigo Twitter), diversos comentários de cunho xenófobo e racista, o que fez com que Gascón se retirasse de toda a campanha para o Oscar, apesar de estar indicada.

Considerado o Oscar britânico, o Bafta acontece neste domingo, 16, com transmissão no Brasil pelo streaming Max, às 16h (horário de Brasília).