Atriz de Chiquititas expõe dificuldades financeiras: 'Tive que ser forte'

Raissa Chaddad, 22, que fez sucesso no remake de "Chiquititas", no SBT, em 2013, desabafou sobre dificuldades financeiras.

O que aconteceu

Chaddad afirma ter sido vítima de uma "má administração" de suas finanças e carreira. "[Perdi] tudo o que eu e minha família tínhamos. Foram muitos erros de contabilidade que prejudicaram a gente", declarou em entrevista à Marie Claire, sem expor maiores detalhes de quais erros foram esses, ou quem teria cometido as falhas de contabilidade de seus rendimentos.

Ela disse trabalhar em um "mercado saturado" como atriz e influenciadora, mas que mesmo com dificuldades rejeitou propostas de publicidade de casas de apostas. "Todos os dias, recebo e-mails desse tipo. Eu nunca aceitei publicidade de casas de apostas porque prezo pela minha índole e por se tratar da propagação de um vício. Não gostaria de ver outras pessoas perdendo dinheiro, por minha causa".

Tudo se apertou para mim e culminou para o pior. Tive que ser forte para não tomar atitudes drásticas e ir contra meus princípios. Isso sujaria a minha imagem.

-- Raissa Chaddad

Atriz destacou que precisou se reestruturar profissionalmente para reequilibrar as finanças, e afirma que o momento de dificuldade serviu como "aprendizado". "Aprendizado do que quero transmitir sobre a minha imagem e de que devo estar a par de tudo que acontece na minha carreira. Hoje, fico no pé de quem trabalha comigo sobre a administração, quais são as dívidas que preciso pagar e quanto tenho. Tenho uma visão diferente da que eu tinha quando eu era novinha e sinto que as coisas voltaram a fluir dessa forma".

Raissa Chaddad participou dos elencos de "Chiquititas" (2013-2015) e "As Aventuras de Poliana" (2019-2020), ambas no SBT.