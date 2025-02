Atriz de 'Anora' dedica prêmio no Bafta a trabalhadoras sexuais

Em uma disputa acirrada, Mikey Madison se consagrou na categoria de melhor atriz no Bafta 2025, e aproveitou a vitória para honrar as trabalhadoras sexuais, já que retrata uma em "Anora".

O que aconteceu

Mikey Madison venceu o prêmio de melhor atriz no Bafta. A jovem de 25 anos superou Demi Moore, Saoirse Ronan, Cynthia Erivo, Karla Sofía Gascón e Marianne Jean-Baptiste.

No palco, dedicou o troféu para as trabalhadoras sexuais, que estão no coração do filme, pedindo respeito para a categoria. "Só quero dizer que eu as vejo. Vocês merecem respeito e decência humana. Sempre serei uma amiga e aliada, e imploro para que os outros façam o mesmo", disse Madison.

"Anora" acompanha uma dançarina erótica que vive romance com o herdeiro ricaço de um oligarca russo. No filme de Sean Baker, as coisas começam a dar errado quando a família do rapaz decide intervir no casamento.

A vitória no Bafta marca novo fôlego para o filme na reta final das premiações. Aclamado e com mais de 70 prêmios, "Anora" foi destaque em 2024, quando venceu a Palma de Ouro, no Festival de Cannes. Agora voltou a conquistar categorias cobiçadas, brilhando nas premiações dos sindicatos de atores, roteiristas e produtores.

Assim, Mikey Madison pode ameaçar o Oscar de Fernanda Torres. A jovem norte-americana disputa com a brasileira na categoria de melhor atriz da grande noite do cinema.

Considerado o Oscar britânico, o Bafta 2025 aconteceu neste domingo, 16.