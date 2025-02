Anjo da semana, Renata imuniza João Gabriel no quinto Paredão do BBB 25

Vencedora da quinta Prova do Anjo do BBB 25 (Globo), Renata, 33, escolheu neste domingo (16) o participante a quem dar imunidade na formação do Paredão.

O que aconteceu

A bailarina optou por imunizar João Gabriel, 22. A decisão foi comunicada por ela logo no início da reunião de formação de Paredão. "É uma pessoa que joga no meu time, com quem estou junto sempre. A pessoa que eu imunizaria [a princípio] seria a Eva, mas, como ela já é Líder, não precisa."

Renata venceu a Prova do Anjo no último sábado (15). A dupla que ela formou com Vinícius, 28, venceu as primeiras etapas do desafio, dividido em várias provas distintas. O desempate entre Renata e o promotor de eventos se deu através da escolha de um frasco premiado, tornando-a campeã.

Ela levou Eva, 31, e Daniele Hypolito, 40, para acompanhá-la no Almoço do Anjo. Além disso, deu a Mateus, 28, o Castigo do Monstro.

