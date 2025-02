Anitta rebate vereador que tentou proibir seu show: 'Jogou o voto no lixo'

Anitta realizou um show em Curitiba neste sábado (15) e mandou um recado para o vereador Guilherme Kilter (Novo).

O que aconteceu

O vereador tentou proibir a realização do evento na cidade. Em proposta apresentada na Câmara Municipal de Curitiba, ele afirmou que 'Anitta subverte os valores da sociedade e que suas músicas estariam em desacordo com os princípios da família tradicional brasileira".

Antes de subir ao palco, a cantora comentou a tentativa de Guilherme Kilter. "Só acho que, na política, há muitas coisas sérias a serem resolvidas, muitos problemas importantes para cuidar. Perder tempo com uma coisa dessas é jogar o voto do cidadão no lixo, né? Em vez de se preocupar com algo que a população realmente precisa, fica aí se preocupando com uma bobagem dessas. Ninguém é obrigado a reconhecer nada meu, mas, na política, é importante usar bem o tempo de trabalho", disse em coletiva de imprensa realizada nos bastidores dos Ensaios da Anitta.

A artista já havia se pronunciado sobre o assunto nas redes sociais. "Tanto problema sério, e o cara perdendo tempo com isso. Obrigado, querido", escreveu.