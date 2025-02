'Volta por Cima': Resumo dos capítulos da novela da Globo de 17 a 22/2

A novela "Volta por Cima", escrita por Claudia Souto, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Leia o resumo completo dos próximos capítulos:

Segunda-feira, 17 de fevereiro

Violeta abre o exame na frente de Osmar. Jão convida Silvia para ir ao galpão dos Dragões Suburbanos. Gerson pede perdão a Yuki. Chico convida Cacá para sair. Nando encomenda uma nova remessa de anabolizantes com Miranda. Rosana é fotografada para a divulgação da escola de samba. Gerson questiona Rodolfo sobre a mãe de Marco. Silvia entrega o diário de sua avó para Belisa. Doralice sofre com a possibilidade de ter que fazer um transplante. Beth ouve Edson contar sobre Cacá para Alberto. Violeta proíbe Cacá de abandonar sua casa. Osmar entrega outro contrato pré-nupcial para Violeta. Madalena vê Jão e Silvia juntos.

Terça-feira, 18 de fevereiro

Madalena deixa o galpão após ver Jão e Silvia juntos. Violeta discute com Osmar, que decide sair de casa. Ana Lúcia se envergonha ao descobrir que todos na empresa sabem do verdadeiro emprego de Cacá. Matias procura Madalena. Rodolfo e Gigi estranham o modo como Gerson fala sobre Roxelle. Edson tem uma sessão de terapia com Bernardo. Roxelle é apresentada como musa da escola de samba, e Rosana finge animação. Gigi sente ciúmes de Bernardo. Gerson e Roxelle ficam juntos. Marco se surpreende ao saber que Osmar deixou a casa de Violeta. Cacá procura Jão no trabalho e acaba passando mal. Silvia tenta falar com Madalena sobre Jão.

Quarta-feira, 19 de fevereiro

Madalena é reticente ao conversar com Silvia. Cacá consegue a atenção de Jão. Osmar exige que Marco se mantenha afastado de Violeta. Sebastian admira o comportamento de Joyce. Silvia convida Jão para jantar em sua casa. Cida mente para Jão sobre Madalena. Sidney grava um depoimento para o documentário do Dragão Suburbano. Osmar se encontra com Joyce. Tati sugere que Jin desfile pelo Dragão Suburbano, e Madalena o surpreende com uma proposta. Gigi destrata Belisa e Sebastian. Nando passa mal, e Rosana e Edson o levam para o hospital. Rafa encontra os anabolizantes de Miranda. Marco faz uma visita para Violeta. Cida e Sidney veem Madalena com Matias. Jão se espanta com a presença de Cacá na casa de Silvia.

Quinta-feira, 20 de fevereiro

Jão fica furioso com Cacá. Marco e Violeta ficam juntos. Miranda mente para explicar a origem dos anabolizantes para Rafa. Madalena e Matias encontram Cida e Sidney. Silvia se preocupa com sua relação com Jão. Doralice vai à casa de Tereza falar com Osmar. Edson, Rosana e Nando voltam do hospital. Sidney conta para Jão que viu Madalena com Matias. Violeta pensa em como contar para Cacá sobre o exame de DNA. Rafa conta para Silvia sobre os anabolizantes de Miranda. Jão questiona Madalena sobre Matias. Gerson repreende Marco por não ter contado sobre a separação de Violeta e Osmar. Violeta apresenta um novo contrato pré-nupcial a Osmar.

Sexta-feira, 21 de fevereiro

Osmar se acerta com Violeta. Marco inventa uma desculpa para Gerson. Jão afirma a Madalena que sente ciúmes dela com Matias. Gerson faz uma visita surpresa para Osmar e Violeta. Moreira consola Ana Lúcia. Osmar se anima ao saber que Jô o ajudou com o seu plano. Tati teme pela apresentação de Jin no programa de TV. Silvia tem uma conversa séria com Miranda. Edson vai à casa de Neuza falar com Cacá. Jão dá seu depoimento para o documentário do Dragão Suburbano. Sidney ouve Madalena declarar seu amor por Jão para Cida e conta para o amigo. Um antigo jardineiro da casa de Gerson fala com Marco sobre sua mãe. Edson faz um convite para Cacá.

Sábado, 22 de fevereiro

Marco se emociona ao saber o nome de sua mãe. Jão se preocupa ao saber que Edson levou Cacá para sua casa. Violeta tenta falar com Cacá. Violeta vai à casa de Neuza atrás de Cacá. Jin confessa para Madalena que teme se encontrar com Hana. Chega o dia da apresentação de Jin no programa de TV. Gerson fica furioso ao flagrar Roxelle e Jô conversando. Cacá afirma para Jão que não deixou o emprego por culpa de Violeta. Marco fala o nome de sua mãe para Belisa, e ela tem uma lembrança sobre a mulher. A produção do programa leva Hana ao encontro de Jin. Osmar pensa em fazer uma revelação para Madalena. Edson e Jão chegam para falar com Violeta sobre Cacá.

As informações sobre o resumo dos capítulos da novela são de responsabilidade da emissora.