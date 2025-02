Viih Tube e Eliezer são batizados em igreja evangélica: 'Nascemos de novo'

Viih Tube, 24, e Eliezer, 35, foram batizados em uma igreja evangélica neste sábado (15).

O que aconteceu

O casal compartilhou nas redes sociais o vídeo do momento em que passaram pelo batismo religioso. Lado a lado, Viih e Eliezer foram imersos juntos na água. Os dois saíram emocionados e a influenciadora chorou após o ato.

Os dois expressaram sua fé e celebraram o novo passo em sua vida religiosa. "Um dos melhores dias das nossas vidas! Nascemos de novo! Te entregamos tudo, Deus! Nossa casa, nosso casamento, nossos filhos, nossa família, use a gente da forma que o senhor quiser", escreveram na legenda.

Viih e Eliezer ainda citaram a recuperação do filho, Ravi, que teve complicações logo após o nascimento e chegou a ser internado na UTI. "Obrigada pelo que fez pelo nosso filho, sabemos que foi você", disseram os ex-BBBs.

Famosos, amigos e seguidores celebraram a decisão do casal e deixaram seu apoio. "Preparem-se para viver o novo de Deus", escreveu o ex-BBB Bil Araújo. "Glória a Deus", disse Gil do vigor. "Amém, amigos", reagiu Lucas Rangel. "Ai, que lindo, amiga! Tô emocionada. Que Deus use vocês muito como instrumento!", comentou uma seguidora.