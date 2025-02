Viih Tube diz tomou remédios para emagrecer: 'Passei muito mal'

Viih Tube está em processo de emagrecimento e contou que tentou usar remédios para perder peso mais rápido.

O que aconteceu

A influenciadora contou que já perdeu 3kg desde o nascimento do segundo filho, Ravi, e que passou mal ao tomar remédios. "Perdi 3 kg, eu tentei tomar Monjauro, tentei tomar Ozempic, com acompanhamento médico, com nutrólogo, porém, passei muito mal, gente, mal mesmo, muita náusea, muito enjoo, vômito, com os dois e na dose mais baixa e eu passei muito mal com os dois, então pra mim, não vale a pena".

A empresária disse que, por enquanto, não fará lipoaspiração. "E a lipo não compensa eu fazer agora, porque eu vou gastar dinheiro à toa, tenho que emagrecer pra lipo ficar como eu quero, porque a lipo não vai perder 20 kg, entendeu, então tenho que emagrecer pra fazer a lipo".