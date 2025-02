Vera Viel e Fabiana Justus se emocionam em encontro após câncer: 'Milagres'

Fabiana Justus, 38, e Vera Viel, 49, se encontraram neste sábado (15) após dividirem as jornadas de seus tratamentos contra o câncer.

O que aconteceu

A reunião aconteceu durante o aniversário de Ana Paula Siebert, esposa de Roberto Justus. Vera e Fabiana aproveitaram a oportunidade para tirar uma foto abraçadas, e apareceram sorridentes e com os olhos brilhando.

Fabiana contou que já estava aguardando por esse encontro. "Vera, como eu queria te ver para te dar esse abraço", comentou Justus no Instagram.

Vera repostou a foto e agradeceu pela recuperação das duas após seus tratamentos contra o câncer. "Amei te dar esse abraço, Fabiana! Obrigada pelos nossos milagres, meu Deus", afirmou a esposa de Rodrigo Faro.

Nesta semana, Faro anunciou que o câncer de Vera entrou em remissão. Ela foi diagnosticada com um sarcoma sinovial em outubro do ano passado. O tratamento envolveu uma cirurgia para a retirada do raro tumor na perna e 33 sessões de radioterapia.

Fabiana, por sua vez, foi diagnosticada com uma leucemia mieloide aguda em janeiro de 2024. Ela passou por um transplante de medula óssea em março e, meses depois, em junho, anunciou a remissão da doença.