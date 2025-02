Vencedor do Oscar, Bong Joon Ho diz que demagogo de "Mickey 17" não foi inspirado em líderes atuais

BERLIM (Reuters) - O vilão criado pelo diretor sul-coreano Bong Joon Ho em "Mickey 17", um político demagogo interpretado por Mark Ruffalo, foi baseado em ditadores do passado, mas pode soar familiar aos espectadores, porque "a história sempre se repete", disse, em Berlim, o vencedor do Oscar.

"Ele tem, de forma cômica, todos os rostos dos políticos ruins que conhecemos", disse neste sábado o diretor, por meio de um tradutor, durante o Festival de Cinema de Berlim.

Bong fez história na edição de 2020 do Oscar, quando "Parasita", uma sátira social sombria sobre a lacuna entre ricos e pobres na Seul moderna, tornou-se a primeira produção não falada em inglês a vencer o prêmio de melhor filme, maior honraria da indústria cinematográfica.

Sua nova comédia de humor negro de ficção científica, estrelada por Robert Pattinson, está sendo exibida na seção especial do festival, que não compete pelas premiações.

"Eu criei esse personagem me inspirando no passado e, como a história sempre se repete, pode parecer que estou me referindo a alguém do presente", disse Bong.

Baseado no romance "Mickey7", de Edward Ashton, o filme acompanha Pattinson como o trabalhador Mickey Barnes, que alienadamente se alista para ganhar a vida morrendo repetidamente.

"Embora seja uma história do futuro, parece uma história que poderia acontecer no presente ou no passado", disse Bong.

Para os jovens na plateia, o que hoje é ficção científica pode um dia ser uma situação que eles vivenciem, disse ele.

O diretor acrescentou que "Mickey 17" é sua primeira história de amor e que o objetivo de sua vida era fazer filmes de todos os gêneros, com uma possível exceção.

"Tenho um pouco de medo de musicais", disse ele.

"Mickey 17", que também é estrelado por Toni Collette, Naomi Ackie e Steven Yeun, começa a ser exibido nos cinemas em 28 de fevereiro na Coreia do Sul e em outros países a partir de 5 de março.

(Reportagem de Miranda Murray e Swantje Stein)