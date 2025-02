Tilda Swinton anuncia pausa na carreira de atriz: 'Paz e silêncio'

A atriz Tilda Swinton, conhecida por papéis em "Doutor Estranho", "As Crônicas de Nárnia" e "O Quarto ao Lado", anunciou que irá fazer uma pausa em sua carreira em aparição no Festival Internacional de Cinema de Berlim, na última semana.

"E eu preciso de uma pausa. Então terei uma. Terei um pouco de paz e silêncio para pensar como serão os próximos 40 anos".

Tilda Swinton

Recentemente, Tilda virou queridinha do público brasileiro após sua reação empolgada com a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro, por sua atuação em "Ainda Estou Aqui".

O que aconteceu?

A atriz britânica anunciou a pausa após ser premiada com o Golden Bear. Tilda conversou com a imprensa após receber o prêmio celebrando sua carreira, afirmando que "preciso de tempo para desenvolver projetos".

Tilda também disse que trabalhou demais nos últimos anos. Segundo a atriz, os últimos anos de sua carreira foram muito movimentados, especialmente por "inseguranças em relação a finanças".

Segundo Tilda, ela está esperando por essa pausa há 15 anos. Para Tilda, a pausa em sua carreira de atriz é uma oportunidade para fazer algo "diferente".