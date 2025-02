Silvetty Montilla espera por transplante de rim e ganha show beneficente

Silvetty Montilla, figura histórica na cena drag brasileira, teve que se afastar do trabalho devido a complicações de saúde. A artista fez uma angioplastia no final de janeiro e espera um transplante de rim.

Para levantar fundos para os custos de saúde e do dia a dia, amigos de Silvetty se uniram para fazer um show beneficente no dia 20 desse mês, contando com apresentações de Natasha Princess e Nany People.

"Após a angioplastia, ela [Silvetty] está bem melhor e aos pouquinhos ela vai voltando".

Assessoria da artista a Splash.

O que aconteceu?

Silvetty Montilla teve complicações devido à hemodiálise. A drag queen tem diabetes diagnosticada há mais de 20 anos, a artista precisa fazer hemodiálise três vezes na semana.

Silvetty está na espera por um transplante de rim, mas, é mais difícil devido à diabetes, seu quadro pode complicar a cirurgia.

A drag queen teve que fazer primeiro um cateterismo. Para tratar do entupimento de veias, Silvetty primeiro fez um cateterismo, mas, não surtiu efeito, o que a levou a ter de fazer a angioplastia.

Com 40 anos de carreira, Silvetty é uma das maiores drags do Brasil. Apelidada de RuPaul brasileira, Silvetty já apareceu no programa da Eliana, na série Super Drags e até já foi convidada do "De Frente com Blogueirinha".