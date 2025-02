Amiga de Wanessa se pronuncia após ser fotografada com Dado Dolabella

A atriz Renata Brás, amiga de Wanessa, se pronunciou após ser fotografada em piscina de um hotel no Guarujá, litoral de São Paulo, com Dado Dolabella.

O que aconteceu

A atriz explicou que convidou o ator para viajar com ela e seu namorado, Fabrício, para dar uma força a ele após o fim do relacionamento com Wanessa. 'Wanessa sabe que estava dando essa força para ele, me disse 'me ajuda aí que a gente vai resolver [os problemas do ex-casal], se não resolver, beleza'", disse em entrevista à Quem. As fotos foram divulgadas pelo Portal Leo Dias.

Renata ainda disse que na noite em que Dado e Wanessa se desentenderam, o ex-casal iria ver a peça Brilho Eterno, que ela faz com Reynaldo Gianecchini. "No dia Wanessa me ligou e disse 'não vou mais, me desculpa, aconteceu um imprevisto' e foi isso. Eles tiveram o problema deles e não cabe a mim falar o porquê. Não sou eu que vou dizer o motivo".

A atriz desabafou sobre a repercussão das fotos com Dado e ressaltou que é amiga de Wanessa há anos. "É uma grande sacanagem me colocar como fura-olho da Wanessa. A nossa amizade tem muitos anos, de quanto ela tinha 12, 13, e eu namorava o tio dela, Luciano [Camargo]. Fomos praticamente família por quatro, cinco anos, a Wanessa e a Camila [irmã da cantora] iam comigo nos musicais que eu fazia. Wanessa já contou que eu sou sua primeira inspiração para ser cantora".

Renata explicou que se aproximou de Dado após um cruzeiro no fim do ano passado. "A gente só se aproximou no cruzeiro de Zezé Di Camargo [em novembro]. Meu namorado, Fabrício, também estava lá e também ficou próximo do Dado. Passamos o Revéillon todos juntos em Itu [interior de SP], ficamos super próximos, amigos viajando".