Rodriguinho conta por que ficou sentado em shows no BBB: 'Não desrespeitei'

O cantor Rodriguinho foi o convidado do Camarote do Chico Barney desta semana no Canal UOL e relembrou sua passagem pelo Big Brother Brasil, em 2024. O artista falou sobre uma de suas grandes polêmicas pelo reality, quando ficou sentado em alguns shows na casa, e disse que não foi compreendido.

As pessoas falam: 'Você desrespeitou!'. Jamais eu iria desrespeitar nenhum amigo meu. É viagem, sabe? Muita viagem.

Eles fizeram agora um sistema anti-Rodriguinho. As pessoas não entenderam muito esse meu posicionamento. Na realidade, não é um posicionamento. Todo mundo que foi na minha edição no programa, todos são meus amigos. A maioria era meus amigos. Eu te falo história com cada um que cantou na minha edição. Tenho história com cada um deles.

E eu sei. Eu já fui convidado para ir em outras edições e não deu certo, como cantor. E eu sabia quais eram as regras para estar lá cantando. Tanto eu sabia dessas regras, que essa última vez que fui, eles nem me falaram as regras.

Sei que eu não posso trocar olhar, eu sei que eu não posso trocar ideia, eu sei que eu não posso cumprimentar um e não falar com outro, senão a cabeça vai explodir. Só que estou desse lado de cá.

Rodriguinho

O convidado de Chico Barney detalhou sua postura em alguns shows na casa, explicando que essa é sua maneira de curtir em qualquer lugar.

Eu já entro lá sabendo que é assim com todo mundo. Aí no primeiro show, Menos é Mais. Pô, legal. No primeiro show, fiquei na frente do palco vendo Menos é Mais. Eu dancei, até porque era o primeiro show.

O segundo show foi Soweto. Fiquei lá, dancei também. No terceiro show. Todos, todos. Foi um ou outro ali que fiquei sentado, que eles me pegaram pra Cristo. Mas, assim, são meus amigos, sacou? São meus amigos. Eu não fico pulando na frente dos meus amigos, cara. Que loucura é essa? Tipo... O Thiago tá ali, o Thiago estava em casa dez dias antes de entrar no BBB.

Ele me conhece, sabe que não sou isso. E eu sou um produtor. Faço show. A minha maneira de assistir a show é exatamente assim. E aí você tá vendo uma molecada, a casa cheia de jovem, todo mundo pulando, bebendo. Eu já não bebo. Fome do caramba. Aquela comida ali. A única hora que tem comida legal é aquela hora das festas. Ah, tô ouvindo uma musiquinha, comendo, sentadinho, tá tudo bem.

Todo mundo agora fala, eu quero ver se todo mundo fizer igual eu. Não vai fazer, porque agora tem a anti-Rodriguinho. Não vai. Já montaram a paradinha que não vai ter como fazer.

Rodriguinho

Veja o Camarote do Chico Barney na íntegra: