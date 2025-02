Marcelo Serrado relata crise de síndrome de pânico: 'Sensação de morte'

O ator Marcelo Serrado relatou um novo episódio de sua síndrome de pânico no podcast "Virada de Chave", da apresentadora Monique Curi. Serrado já falou sobre suas experiências com a doença ao longo dos anos, desde sua primeira crise em 2021.

"Começou a crise vir, eu sabia o que era, o que estava acontecendo, os sintomas. Mas, estava indo viajar, tranquilo, de férias e pá, sensação de morte".

Marcelo Serrado

O que aconteceu?

No podcast, Marcelo Serrado relatou uma crise de pânico que teve em viagem no ano passado. Falando sobre o tratamento de sua síndrome de pânico, o ator comentou que passou por uma crise em viagem com a família para a Disney em 2024.

A crise aconteceu a caminho de Orlando. Serrado contou que do nada começou a sentir a crise vir e, no avião, começou a conversar com um senhor que estava do lado dele, e foi assim que conseguiu distrair sua mente.

"Tinha uma cadeira vazia e um senhor do meu lado, com sapato, meia, calça, camisa, cabelo branco, falei: 'É Deus'. Comecei a conversar com ele, isso distraiu a minha mente, conversamos por três horas".

Marcelo Serrado

Marcelo teve outra crise na hora de voltar. Segundo ele, ele não conseguia embarcar no avião - e o pânico foi tanto que ele pensou em descer dos Estados Unidos até Manaus de carro.

"O que eu descobri? Não tem cura. Mas, eu não tenho mais medo de ter medo". Marcelo Serrado afirmou no podcast que, para ele, o que o ajudou foi não ter mais medo da sua condição.

Anteriormente, o ator havia contado a história de sua crise em 2021. Marcelo, na primeira vez que teve, não sabia o que estava acontecendo e estava sozinho em um hotel.

"O coração acelerou, comecei a sentir um negócio, achei que era um infarto".

Marcelo Serrado

Na época, ele procurou apoio em sua sogra. "2 da manhã, liguei para minha sogra, pô, a pessoa que liga para a sogra não está bem mesmo - mas, ela me acolheu e foi o que eu precisava".