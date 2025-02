BBB 25: Lauana Prado comanda festa deste sábado (15)

A cantora Lauana Prado será a grande atração musical deste sábado (15) no BBB 25. A cantora vai embalar a segunda festa da semana com grandes hits da sua trajetória musical.

O que se sabe

Com um repertório repleto de sucessos, a artista sertaneja promete animar os participantes. No repertório, hits como "Escrito nas Estrelas", "Haverá Sinais" e "Cobaia", a música que marcou o primeiro beijo da temporada entre Diogo Almeida e Aline.

A festa deste sábado (15) trará um conceito moderno e tecnológico, refletido na ambientação do espaço. Elementos como estampas de folhagens e neons vibrantes darão vida ao cenário, que contará com uma pista de dança circular instalada no centro do gramado. Essa estrutura estará conectada a uma passarela, criando um elo entre o palco e a piscina.

Os participantes também poderão se divertir com diversas atrações especiais. Um simulador de toboágua com efeitos de luzes proporcionará uma experiência imersiva, enquanto um espaço de dança contará com um bailarino posicionado atrás de um painel de LED transparente para guiar as coreografias. Além disso, um balanço será instalado na área da piscina, adicionando um toque interativo à festa.

O figurino dos confinados terá cores intensas. A produção também divulgou o uso de uma estampa mais chamativa.

