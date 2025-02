Kevyn Major Howard, ator de 'Nascido para Matar', morre aos 69 anos

Kevyn Major Howard, 69, mais conhecido por seu papel como Rafterman, em "Nascido para Matar", morreu sexta-feira (14), informou sua família ao TMZ.

O ator morreu em um hospital de Las Vegas, cercado por amigos e familiares. A causa da morte ainda não foi revelada, mas ele estava hospitalizado há semanas devido a problemas respiratórios.

Kevyn contracenou com algumas das maiores estrelas do cinema e da TV. Entre elas, Clint Eastwood, Charles Bronson, Frank Sinatra, James Caan, Mandy Patinkin, Don Johnson e Matthew Modine

Com Matthew Modine ele construiu uma longa amizade após trabalharem juntos em "Nascido para Matar". Eles conversaram por telefone pouco antes da morte de Kevyn, de acordo com sua família.

Além do entretenimento, Howard fundou a fundação 'Fueled by the Fallen', que homenageia militares e vítimas do 11 de setembro por meio de carros de corrida memoriais. A iniciativa também oferece bolsas de estudo para filhos de heróis falecidos.

Kevyn deixa a esposa, Tiffanie, a enteada Kayla, airmã Kim e o irmão Kelsey.