João Gabriel desabafa sobre Aline no BBB 25: 'Não engulo ela'

Na madrugada deste sábado (15), no BBB 25, João Gabriel expressou críticas à Aline, sua colega de confinamento. Em conversa com Maike, o brother desabafou sobre seu incômodo com o comportamento da sister, especialmente em relação ao seu tom de voz e atitudes que considera exageradas.

O que houve

O gêmeo expressou o seu desconforto. "Eu não engulo ela, não. Nossa, ela grita, meu Deus do céu", afirmou.

Maike acrescentou que Camilla também já demonstrou insatisfação com a convivência com Aline. "Sabe quem tava incomodada com ela, mano? Camilla. Um dia de manhã, a Camilla tava puta e perguntei o que era e no outro dia ela falou que era: 'A convivência é foda, Aline tava me incomodando'."

João Gabriel continuou criticando a sister, apontando seu comportamento. "Eu acho ela exagerada demais, mano. Sabe quando ela dá essas risadas dela e para do nada? Pra quê?", disse. O gêmeo também observou uma mudança no comportamento de Aline. "Pode ver que ela não tá mais com as gracinhas que ela tava antes", comentou.