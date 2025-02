Indicado ao Bafta, ator com doença rara responde comentário maldoso

Adam Pearson, indicado a Bafta pela atuação em "Um Homem Diferente", rebateu comentários maldosos sobre sua aparência. O ator de 40 anos tem neurofibromatose, uma doença rara.

O que aconteceu

Um usuário do X (ex-Twitter) atacou Pearson, ao compartilhar uma foto do plano de assentos que mostra o ator ao lado de Camila Cabello e escreveu: "Isso é realmente muito assustador, eu não iria ao evento se eu fosse Camila". Com o Bafta acontecendo neste domingo (16), alguns detalhes sobre a cerimônia começaram a surgir online, como fotografias do plano de assentos do evento.

O ator revidou e escreveu: "Felizmente, para todos, você não é Camila e — mais importante — não foi convidado. Então, de mim, Adam Pearson, diretamente para você, leve suas opiniões sem sentido para outro lugar, pois tenho EXATAMENTE zero tempo para suas bobagens anônimas e capacitistas."

O usuário então pediu desculpas ao ator. "Eu fiz meu tweet tentando ser engraçado e não foi. Esqueço que meus tweets podem realmente afetar as pessoas e mesmo que você seja famoso, você ainda vê comentários como esses. Peço desculpas profundamente e apaguei meu tweet. Vou aceitar a merecida reação negativa", escreveu e, então, definiu sua conta como privada

Quem é Adam Pearson

Em entrevista à revista People, Pearson conta que já está acostumado com os olhares em sua direção. O britânico de 39 anos declarou que aprendeu a antecipar a reação das pessoas e tem, ele mesmo, uma abordagem quando chega a algum lugar.

Você entra e vai em frente. Tipo: olá, meu nome é Adam. Eu sou novo aqui. Vamos ser amigos [...] Entro em tudo com a cabeça limpa e o coração cheio.

Olhares curiosos acontecem por conta da aparência de Pearson. O rosto do ator é cobertor por tumores por conta da neurofibromatose tipo um que acomete o organismo de Pearson desde a infância.

Aos cinco anos, o britânico bateu a cabeça e o inchaço causado pelo impacto não demonstrava melhora. Após longa investigação entre especialistas, Pearson foi diagnosticado com a doença que causa tumores, em sua maioria, benignos. Em apenas três anos, os tumores progrediram a ponto de desfigurar o rosto do então garoto.

Aparência foi motivo de bullyling durante a idade escolar. Segundo Pearson, apelidos como "homem elefante" e "corcunda de Notre Dame", ambos em referência a personagens de filmes, eram utilizados pelos demais para se referir a ele. "O ensino médio foi particularmente doloroso. Eu respirava fundo antes de passar pelos portões e tentar aguentar", conta.

Distúrbio neurogenético enfrentado por Pearson não tem cura. Após perder a visão de um dos olhos e passar por 39 cirurgias para retirar parte dos tumores, o ator explica que vive em um "constante ciclo", já que os tumores "voltam a crescer lentamente". Porém, mesmo com as dificuldades causadas pela sua doença, Pearson se esforça para manter o otimismo.