'Grande só para ver': famosas que curtem homem com pênis pequeno ou médio

A lista de famosas que já admitiram ter preferência por homens dotados é grande. No entanto, foram poucas as estrelas que falaram abertamente sobre preferirem homens com pênis pequeno ou mediano.

Juliette Imagem: Reprodução/Instagram @juliette

Campeã do BBB 21, Juliette disse considerar pênis grande a "coisa mais linda" para ver. Entretanto, para se relacionar ela afirmou preferir que seu parceiro tenha o genital mediano.

Pau grande é bonito, para olhar não tem coisa mais linda. Visualmente é bem bonito, sensorialmente acho que tem ser médio para grande.

-- Juliette no Surubaum

Marina Sena

Marina Sena Imagem: Reprodução/Instagram

Adepta de sexo anal, Sena já falou que prefere homens com pênis de pequeno para médio para a prática por trás. "Dar o cu é viciante. Nem comece, porque você vai viciar. É rapidinho para gozar. Mas ultimamente não estou mexendo tanto com o cu. Eu namorava um cara com o pau menor, dava muito o cu para ele", declarou no Surubaum.

Marina Sena ressaltou que muitos homens "não sabem lidar com o pau que têm". Quando esteve no Lady Night, a cantora também opinou que "nem todo pau serve para [dar] o cu".

Luciana Gimenez

Luciana Gimenez Imagem: Reprodução/Andy Santana/Brazil News

A apresentadora revelou ter preferência por pênis médio durante participação no Lady Night. Na ocasião, Tatá Werneck perguntou "se um país pequeno pode trazer diversão", referindo-se metaforicamente ao tamanho do genital, e Gimenez foi sincera ao dizer que "depende" da extensão e da forma como ele é "utilizado", mas ressaltou que é preciso ter pelo menos um "tamanho médio", pois não pode ser uma "província", ou seja, pequeno demais.

Se você utilizar o país bem [...] O tamanho do [pênis] tem que ser um tamanho médio, tem que ser considerado um país, não pode ser considerado uma província. Luciana Gimenez

Curto e grosso

Entre um pênis longo e fino ou um curto e grosso, muitas famosas preferem a segunda opção. Pelo menos foi o que elas disseram durante uma dinâmica do Surubaum, ao serem questionadas sobre como preferem o genital masculino para o prazer na relação sexual.

Ingrid Guimarães é do time de famosas que prefere o pênis curto, mas grosso. 'Fino não", afirmou a humorista no Surubaum.

Fabiana Karla também prefere curto e grosso. No entanto, a famosa ressaltou que é preciso ser "grosso igual uma lata de doce de goiabada. Não interessa o negócio [fino]", contou no programa.

Preta Gil disse preferir o pênis "curto e grosso". Gominho, amigo da cantora que também participou da entrevista e é homossexual assumido, concordou. "Longo só se for para chupar", disse o influenciador. Nesse ponto, Preta discordou do amigo. "[Pênis longo] nem para chupar". Gominho justificou a preferência do longo para chupar. "Eu faço garganta profunda".

Existe um tamanho padrão ou "normal" de pênis?

Estudo britânico, publicado na revista científica de urologia BJU International, apontou que, ereto, um pênis mede, em média, 13 cm de comprimento e, em repouso, 9 cm.

A circunferência média (espessura) fica em cerca de 11 cm (quando duro) e 9 cm (mole). Foram investigados mais de 15 mil homens, a maioria caucasiana ou do Oriente Médio.

Segundo o mesmo estudo, apenas 2% têm pênis muito pequenos, bem abaixo da média, o que também corresponde aos que têm pênis enormes.

Qual a média de tamanho do pênis brasileiro?

De 12,5 a 14,5 cm de comprimento, em ereção, o que equivale a uma caneta esferográfica sem ponta, por exemplo.

Dados de congressos da SBU (Sociedade Brasileira de Urologia) mostram que na população masculina brasileira os valores da normalidade para pênis ereto ficam entre 10,5 cm e 17,5 cm.