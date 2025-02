Gato Preto oferece R$ 50 mil para achar envolvidas em briga com Bia Miranda

Samuel Sant'Anna, o Gato Preto, ofereceu uma recompensa para achar as envolvidas numa briga com sua namorada, Bia Miranda.

O que aconteceu

Em posts rapidamente deletados de seu perfil, o influenciador ofereceu R$ 50 mil para quem encontrasse as duas mulheres. "Ofereço 50 mil pra quem achar essas minas. Eu quero as duas na minha mão", postou ele no Instagram, exibindo o rosto das duas.

Samuel reforçou que queria as mulheres que brigaram com Bia "na sua mão". "Alô, meus irmãos, alô, minhas amigas. É 50 mil. Eu quero essas minas na minha mão. Só para não quebrar o meu carro. Sou casado. Nem conheço essas doidas. Vamos ver se elas são doidas mesmo", escreveu ele.

Apesar de terem sido excluídos do perfil, os posts e vídeos postados por Gato Preto circularam nas redes sociais e chamaram atenção.

A confusão

Bia Miranda se envolveu em uma briga de socos na madrugada desta sexta-feira (14), em uma balada no Rio de Janeiro. Grávida de uma menina, ela afirmou que a briga foi causada porque duas mulheres teriam jogado algo no carro de Gato Preto. No entanto, as envolvidas na confusão alegam que não houve nada arremessado no veículo. Milena Vick, a outra parte da briga, foi à delegacia denunciar a influenciadora.

Durante a briga, o top de Bia e suas joias foram destruídos. Bia disse que seu cordão, que custa mais de R$ 150 mil, foi quebrado durante a confusão. "Ela rasgou meu top, acho que eu paguei até peitinho. Já é até uma propaganda para o meu Privacy".

Segundo a influenciadora, tentaram colocar a culpa em seu namorado, Gato Preto. Ela alegou a inocência do companheiro e disse que ele só entrou na briga para separar a confusão.

A influenciadora afirmou que faria exames para conferir o estado de sua gravidez. "Vamos para o médico, só para ter certeza que a Maysha está bem, ela e a amiga dela tentaram acertar minha barriga".

Segundo a influenciadora, ao chegar no estacionamento encontrou duas meninas encostadas em seu carro e pediu para que se afastassem, mas acabou sendo confrontada e toda confusão começou.

Uma das mulheres envolvidas na briga disse que Bia Miranda estaria mentindo. "Para de ser doida, mulher, não tinha copo, não tinha nada, você chegou nos xingando e quase matou minha amiga, que está no hospital agora em estado grave".

Milena Vick, a outra envolvida na briga, postou um vídeo nas redes para dar sua visão. De acordo com ela, a briga começou com Bia Miranda xingando ela e sua amiga por estarem apoiadas no carro de Gato Preto.

"A gente estava apoiada no carro do namorado dela esperando o uber, ela chegou e começou a gritar: 'O que vocês estão fazendo encostadas no carro do meu marido, suas vagabundas?'".

Milena foi à delegacia denunciar o que aconteceu para a polícia. "Vocês acham que se eu realmente tivesse me metido em uma briga e feito realmente tudo isso que ela está falando, eu estaria aqui na delegacia agora buscando meus direitos?".

"Sua amiga falou que você estava em estado grave". Nos comentários, internautas se revoltaram com Milena devido ao que havia sido dito antes sobre ela, supostamente, estar no hospital em estado grave.