Favoritas ao Oscar, Fernanda Torres e Demi Moore se abraçam em reencontro

Fernanda Torres, 59, e Demi Moore, 62, se reencontraram neste sábado (15), em Londres.

O que aconteceu

As indicadas ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar participaram de uma festa na véspera da premiação BAFTA. As duas representarão os filmes "Ainda Estou Aqui" e "A Substância" na cerimônia deste domingo (16), que é considerada o Oscar britânico.

Fernanda e Demi posaram juntas para as fotos logo na entrada do evento. As estrelas se abraçaram, trocaram muitos sorrisos e mostraram um clima amistoso que vai além da disputa ou qualquer rivalidade pelo grande prêmio do cinema.

As atrizes já haviam se conhecido no Globo de Ouro, noite em que as duas foram premiadas por suas performances. Na ocasião, elas se abraçaram e trocaram elogios nos bastidores. Selton Mello registrou o momento e divulgou nas suas redes sociais.

Demi Moore pede telefone de Fernanda Torres após brasileira levar o Globo de Ouro. Momento flagrado pelo Selton Mello. pic.twitter.com/up4owaU4pg -- GugaNoblat (@GugaNoblat) January 6, 2025

Posteriormente, Fernanda falou sobre o encontro com Demi e que a americana já havia procurado ela pela internet. "Demi Moore foi maravilhosa comigo, ela me escreveu uma mensagem de tarde, do nada, que eu só vi à noite. A gente se encontrou na festa e eu falei para ela: 'Seu discurso foi o mais bonito da noite'", contou Torres em entrevista ao Estúdio i.

Mikey Madison também esteve na festa pré-BAFTA. A atriz também concorre ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar por seu papel em "Anora".

Fernanda Torres e Demi Moore se abraçam em evento pré-BAFTA Imagem: Rowben Lantion/BAFTA via Getty Images

Favoritas ao Oscar, Fernanda Torres e Demi Moore se reencontram em Londres Imagem: Shane Anthony Sinclair/Getty Images

Fernanda Torres e Demi Moore se reencontram e se abraçam em Londres Imagem: Mike Marsland/WireImage