Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha já entraram em clima de Carnaval e posaram fantasiados de piratas.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, a apresentadora posou ao lado do namorado e exibiu as fantasias do casal. "Começou! Jack Sparrow e Jaque Espera", escreveu na legenda.

Nos comentários, eles receberam vários elogios: "Lindos demais", disse uma seguidora; "Já começaram entregando tudo, que casal!", exaltou outra.