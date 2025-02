BBB: Eva ganha apartamento de R$260 mil após sorteio no Apê do Líder

Colaboração para Splash, no Rio

A sexta-feira (14) foi de celebração para Eva no BBB 25. A sister conquistou a liderança da semana ao vencer a quinta Prova do Líder e, além do colar tão disputado, levou para casa um apartamento avaliado em R$ 260 mil, tornando sua vitória ainda mais especial.

O que houve

O prêmio faz parte de uma novidade desta edição do reality show. Até a 11ª liderança, cada vencedor da prova também ganhará um imóvel como bonificação pela vitória.

Ao entrar no Apê do Líder, Eva teve a oportunidade de sortear entre duas casas. Ao levantar o teto da maquete escolhida, um balão surgiu de dentro, confirmando que ela havia ganhado o apartamento. A conquista elevou ainda mais a emoção da liderança, marcando um momento inesquecível para a sister dentro do BBB 25.