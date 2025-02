Ex-DJ de bloco de carnaval é detido após suspeita de golpe em hospedagem

O DJ Armando Saullo foi detido sob suspeita de furtar o proprietário de um imóvel no centro de São Paulo.

O que aconteceu

Saullo foi detido por policiais do 4º Distrito Policial (Consolação), na sexta-feira (14). Ele fingia ser um hóspede para cometer o delito, segundo o programa "Primeiro Impacto" (SBT).

A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) informou a Splash que Saullo foi identificado e conduzido até a delegacia. "Durante a abordagem, foram apreendidos vários objetos, sendo que alguns deles já foram reconhecidos por uma das vítimas".

A polícia não detalhou quantas pessoas foram furtadas. "O investigado foi ouvido e, por não estar em flagrante delito, foi liberado. Ele responderá ao inquérito policial, que segue em andamento", finaliza nota.

Imagens de câmera de segurança mostram que Saullo teria se hospedado no dia 2 de fevereiro em um imóvel no centro de São Paulo. Na ocasião, ele furtou um aparelho de TV a cabo, uma luminária e um ar-condicionado portátil, levando os objetos dentro de malas.

DJ Armando Saullo estaria afastado do bloco 'Agrada Gregos' há três anos Imagem: Reprodução/YouTube

Saullo era conhecido por atuar no bloco de carnaval Agrada Gregos. O DJ fazia parte do bloco paulistano, fundado em 2015. No entanto, está afastado das atividades há três anos, segundo os organizadores.

O Agrada Gregos informou a Splash que os fundadores são Nathalia Takenobu e Gabriel Ribeiro, e que Saullo é "ex-parceiro de negócios". "Não foi criador do bloco e não participa da sua organização há três anos, em razão de comportamentos, atos e valores que não condizem com o propósito do Agrada Gregos", diz a nota.

Os sócios administradores do Bloco Agrada Gregos lamentam o destino e as escolhas feitas por Armando, e esclarecem que todas as medidas extrajudiciais e judiciais já foram tomadas para salvaguardar os interesses da empresa e de terceiros. Atualmente, Nathalia e Gabriel são responsáveis por 100% das produções de eventos que carregam o nome da marca. Ressaltamos que o Agrada Gregos segue firme no exercício de seus objetivos, e não compactua com qualquer tipo vandalismo ou comportamento ilegal.

Nota do Bloco Agrada Gregos enviada a Splash

A reportagem tenta contato com Saullo. O perfil dele foi excluído do Instagram. O espaço segue aberto para manifestação.