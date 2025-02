Comer na casa da Bridget Jones? Sim, mas sem sopa azul no cardápio

Londres ganhou um destino gastronômico que promete conquistar tanto os fãs de culinária tailandesa quanto os admiradores de uma das personagens mais icônicas do cinema britânico.

O Khao Bird abriu no movimentado Borough Market, um mercado municipal no sul da cidade que também serve comidas maravilhosas do mundo todo. Mas esse cantinho tem um charme a mais: ele ocupa apartamento onde a personagem Bridget Jones morou nos primeiros filmes da franquia.

Restaurante Khao Bird, no sul de Londres Imagem: Bia Sant'Anna/Splash

Sem sopa azul no cardápio

O Khao Bird é um restaurante inspirado nos mercados noturnos ao ar livre de Chiang Mai, na Tailândia. Sua especialidade é churrasco, como explica o chef Luke Larsson: "usamos carvão, mas também madeira para dar mais sabor e algum carvalho para o defumado".

Como se pode ver logo de cara, o restaurante não foi originalmente dedicado a Bridget Jones ou a sua caótica casa. Mas os sócios abraçaram a conexão com bom humor e criaram até o coquetel "Blue Soup" (sopa azul, em português).

O drink é uma referência direta à cena em que Bridget, ao tentar preparar um jantar para amigos em seu apê, usa barbante azul para amarrar os vegetais e acaba tingindo toda a sopa. O drink, felizmente, é muito mais saboroso do que a receita da protagonista.

Drink feito em homenagem à sopa azul de Bridget Jones Imagem: Bia Sant'Anna/Splash

O chef Luke Larson conta que também começaram a fazer algumas noites temáticas. "Porque realmente temos recebido muitos fãs do filme. Nossa clientela é quase 90% feminina", afirma ele, que também já trabalhou em restaurantes com estrela Michelin na Tailândia.

Churrasco tailandês

Instalado no andar de cima do The Globe Tavern, um pub de 1872 que fica sob os arcos da London Bridge, o Khao Bird tem pratos vibrantes e deliciosos. Todos os pratos são preparados com ingredientes britânicos sustentáveis e especiarias tailandesas, "que são cultivadas dentro de uma estufa cheia de borboletas na Cornuália", segundo Larsson.

Entre os pratos estão o Gai Yang (frango marinado por 48 horas e assado lentamente na brasa com lemongrass), o Shan Meatballs (almôndegas apimentadas com gordura de toucinho e servidas com pickles tailandês) e uma versão especial do Northerners Hot Dog, um sanduíche de linguiça tailandesa de ervas com conservas e molho picante.

Desde sua inauguração, no fim de 2024, o restaurante tem as mesas disputadas, especialmente com o movimento constante do Borough Market. Mas a conexão com Bridget Jones trouxe um público "novo e curioso", principalmente agora, com o lançamento do próximo filme da franquia, "Bridget Jones: Louca pelo Garoto".

Fachada do apartamento em que morou Bridget Jones nos primeiros filmes da franquia Imagem: Bia Sant'Anna/Splash

Aconteceu por acaso, mas é claro que é bom ver a casa cheia. Só não dá para ter mais gente porque estamos no apartamento da Bridget e o espaço é limitado. Luke Larsson, aos risos

A equipe do Khao Bird tem aproveitado o momento para brincar nas redes sociais, publicando posts divertidos sobre a personagem e o apartamento.

Filme inflacionou preço do apartamento

No livro original, Bridget Jones não morava na região do Khao Bird. Originalmente, em "O Diário de Bridget Jones", a personagem morava em Holland Park, um bairro de classe média alta e que abriga casas bem mais sofisticadas que o apartamento de um quarto de Bridget no mercado.

Para deixar a coisa mais pé no chão, e conforme o poder de compra da atrapalhada jornalista, os produtores resolveram mudar a locação. O que, por ironia, contribuiu para o valor de mercado do imóvel passar de 186 mil libras (cerca de R$ 1,3 milhão) em 2001, estreia do primeiro filme, para 600 mil libras (R$ 4,3 milhões) em 2025.

Seja pela nostalgia cinematográfica ou pelo menu irresistível, uma coisa é certa: visitar o Khao Bird significa comer muito melhor do que qualquer coisa que Bridget Jones poderia ter cozinhado.

Restaurante Khao Bird, no sul de Londres Imagem: Bia Sant'Anna/Splash

Khao Bird

Local: 8 Bedale Street, Borough Market, Londres

Funcionamento: de terça a sábado (almoço e jantar) e domingo (almoço)

Destaque: pratos do norte da Tailândia com ingredientes locais e o famoso Blue Soup Cocktail