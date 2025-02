Clara Brasil posa na piscina com namorado 50 anos mais velho: 'Sempre'

A influenciadora Clara Brasil, 32, compartilhou com os seguidores uma foto ao lado do namorado, Marco Polo Del Nero, ex-presidente da CBF, curtindo a piscina neste sábado.

O que aconteceu

Clara publicou o clique de biquíni combinando com sunga do namorado. Os dois estavam com roupas de banho na cor preta.

Foto foi acompanhada de homenagem. "Eu e ele sempre. Te amo", escreveu ela.

Os dois estão juntos desde 2019. No entanto, eles só assumiram o namoro publicamente em 2021.

Ela já rebateu críticas pela diferença de idade. "Recebi e recebo muitas críticas [a respeito do relacionamento com Del Nero. Mas não sei se estou tão ocupada com outras coisas que não me preocupo com a opinião alheia. Estou super feliz, sou super respeitada, super amada e me sinto muito feliz. Nem me importo", disse ela em 2022.

Del Nero é ex-presidente da CBF e 50 anos mais velho. Ele é acusado de corrupção pelo FBI e investigado por Fifa e Congresso Nacional por violações a códigos de ética e má gestão.