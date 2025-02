BBB 25: Vitória discute de novo com Mateus e reclama: 'Exausta mentalmente'

Mateus, 28, reclamou da forma como vem sendo tratado por Vitória Strada, 28, dentro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O arquiteto reclamou que busca escolher as melhores palavras na hora de falar com a amiga, mas não recebe dela o mesmo cuidado. "Ali na mesa, quando você veio grandona ali, querendo falar que só você toma... Isso não é verdade. Pra mim, amiga, o mundo pode pegar fogo, mas tá eu e você aqui dentro", declarou ele.

Vitória não gostou da crítica e desabafou com Daniele Hypolito, 40, a esse respeito. "Ele veio me falar sobre eu interromper ele enquanto fala. Só que eu já estava estressada por ter ouvido críticas a mim e tudo, e agora ele vem me criticando."

A atriz confessou à ginasta que não está sendo nada fácil lidar com toda a tensão própria do confinamento. "Eu estou em um momento muito cansada mentalmente, muito exausta mentalmente. Todo dia eu tento zerar, mas tem sido difícil."

