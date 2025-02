BBB 25: Mateus é escolhido para o quinto Castigo do Monstro

Renata, 33, venceu a quinta Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) e escolheu Mateus, 28, para o Castigo do Monstro.

O que aconteceu

Ela justificou a opção pelo ex-parceiro de jogo de Vitória Strada. "Ele é uma pessoa com quem estou tendo embates dentro da casa. É também uma forma de dar reciprocidade ao Monstro [que ele deu] à Eva [ex-parceira de jogo de Renata] na semana passada."

Mateus terá de se vestir de 'poltrona do Confessionário'. Sempre que tocar a música do Monstro, ele deverá entrar no Confessionário e aguardar pacientemente a ordem para sair. Ele também perde 300 estalecas e teria de deixar o VIP se já não estivesse na Xepa.

A cada rodada, o público tem a chance de interferir na permanência do participante no Castigo por meio de votação no site do Gshow. Isso significa que a permanência de Mateus no castigo dependerá do resultado dessa intervenção popular. As rodadas terão duração média de duas horas.

As votações no site serão abertas no início de cada rodada. O Castigo do Monstro só chega ao fim antes da formação do Paredão no domingo (16).

