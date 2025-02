BBB 25: Quinta Prova do Anjo é de perguntas e respostas; acompanhe

A quinta Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) acontece na tarde de sábado (15). Quem vencer imuniza um participante antes do Paredão de domingo (16) e ganha R$ 10 mil.

Como é a prova

A dinâmica, que é de perguntas e respostas, é em duelos de duplas. A ordem de participação das duplas é: João Gabriel e João Pedro, Thamiris e Vilma, Mateus e Vitória, Renata e Vinícius, Diogo e Maike, Delma e Guilherme, Daniele e Diego, e Camilla e Gracyanne.

Duas pessoas não participam da Prova: Eva, a Líder da semana, e Aline, que foi vetada como consequência da sua eliminação da Prova do Líder.

Regras: Os participantes respondem a um quiz sobre um ambiente. A pessoa que responde ao quiz não vê o ambiente, a dupla do jogador é quem passa as informações por telefone. O jogo é em duelos e apenas quem apertar o botão primeiro responde.

Fases. Na primeira etapa, o duelo é em tiros únicos: quem ganhar a rodada avança para a semifinal. A semifinal é um jogo de melhor de três. A final é um jogo de melhor de cinco. Da dupla que vencer a final, quem escolher o frasco perfumado será o Anjo.

Primeira Etapa

Dupla 1: João Gabriel e João Pedro x Dupla 2: Thamiris e Vilma (vencedoras)

Dupla 3: Mateus e Vitória x Dupla 4: Renata e Vinícius (vencedores)

