BBB 25: Mateus escolhe a maior planta do elenco: 'Estou errado?'

Mateus, 28, foi convidado a responder quem é a maior planta do elenco do BBB 25 (Globo), em sua opinião, durante o Castigo do Monstro.

O que aconteceu

O questionamento apareceu de surpresa, enquanto o arquiteto estava no confessionário. "Mateus, como parte do Castigo do Monstro, você deverá responder a uma pergunta que irá aparecer no monitor. Sua resposta irá aparecer na sala, para todos", avisou um comunicado.

Ele, então, selecionou Vilma, 68, como a menos atuante entre seus colegas de confinamento. "Estou errado? Me digam vocês", disse o amigo de Vitória Strada, 28, olhando para as câmeras.

A resposta dada por Mateus foi vista por boa parte do elenco - inclusive Diogo Almeida, 40, filho de Vilma.

