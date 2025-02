BBB 25: Mateus deixa Confessionário após duas horas 'alfinetando' colegas

Acabou a primeira rodada do Castigo do Monstro para Mateus, 28, no BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

O brother deixou o Confessionário após duas horas isolado no local. Ele poderia ter passado apenas uma hora ali, mas, por conta da votação popular, preciso ficar o dobro de tempo trancado no cômodo.

Ele respondeu perguntas sobre os colegas e alfinetou Vilma, Eva e Renata com suas colocações. Classificou a mãe de Diogo Almeida como 'a maior planta' e 'a mais antipática' da casa, taxou Renata como a mais chata e escolheu Eva como a mais birrenta.

O arquiteto se envergonhou ao confirmar que todo o elenco viu suas respostas. "Vocês viram?", questionou ele a Daniele Hypolito, 40, e a Camilla, 34, levando às mãos ao rosto de vergonha ao receber um 'sim' como resposta.

