BBB 25: Mateus e Camilla choram após perderem Prova do Anjo

Mateus e Camilla choraram após perderem a quinta Prova do Anjo do BBB 25 (Globo) no sábado (15).

O que aconteceu

Camilla chegou à final da Prova do Anjo como dupla de Gracyanne, mas as sisters perderam a dinâmica para Renata e Vinícius. Ao final, Renata escolheu o frasco premiado e tornou-se o Anjo da semana.

Por sua vez, Mateus foi escolhido por Renata para o Monstro Confessionário. Quando soar a música, ele deve entrar no Confessionário e aguardar a ordem para sair do local.

Após a prova, Mateus e Camilla foram para o Quarto Nordeste e choraram. "Essa montanha russa é f*da. Não é só o Monstro, são muitas emoções", disse o arquiteto.

A trancista também desabafou: "Não aguento mais bater na trave. Me bate um desespero do c*ralho."

Aqui a gente não pode ficar nessa confusão de sentimentos. Temos que entender que os nossos aliados são nossos aliados, de resto podemos esperar tudo. Camilla

