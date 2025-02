BBB 25: João Pedro incentiva Maike: 'Hoje temos que beijar'

Em dia de festa no BBB 25 (Globo), João Pedro incentiva Maike a investir em sister.

O que aconteceu

O goiano foi direto com o amigo do confinamento. "Hoje nós temos que beijar", decretou.

O nadador se surpreende com o comentário. "Quem, nós dois?". A antiga dupla do eliminado Gabriel, na sequência, simula um beijo em João Pedro, que recua e ri.

Antes da festa, Maike reforçou seu interesse em Renata. Durante uma brincadeira com outros brothers, João Gabriel brincou: "Sabe o que é, Renata? É que o Maike está querendo te dar um beijo, aí fica com ciúme, sabe? Quando eu te abraço, quando você me abraça, quando você faz assim. Mas você (Maike) estava ficando com a Giovanna, e você prometeu fidelidade à ela. (...) Agora, você tá aí querendo a Renatinha".

Eu sou solteiro. Giovanna é incrível, mas eu sou solteiro. Quem não pode é você , respondeu Maike.