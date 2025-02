BBB 25: Gracyanne comenta separação de Belo: 'Agenda não era compatível'

Gracyanne Barbosa, 41, voltou a falar sobre sua relação com Belo, 50, dentro do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A musa fitness aconselhou Diego Hypolito, 38, a não deixar de dar atenção à família por causa do foco no trabalho. "Eu falo isso como experiência pessoal. Por conta de se preocupar só com o trabalho, você deixa os momentos importantes, as relações com as pessoas mais importantes passarem", desabafou ela.

O ginasta concordou e admitiu que desde a pandemia não consegue ter tempo de qualidade com a família. "Porque depois só trabalhei", explicou.

Gracyanne, então, citou a incompatibilidade de agendas como um dos fatores que levaram ao fim de seu casamento com Belo. "No meu casamento foi isso. Um trabalhando, o outro trabalhando e a gente não se via. Nossa agenda não era compatível. E o amor não conseguiu segurar isso, porque a gente só focava no trabalho. Não valeu a pena, não."

